باشاغا يوجّه بتحسين الخدمات بمنطقة خليج السدرة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الخميس، بتحسين الخدمات بمنطقة خليج السدرة، ودعم إجراء انتخابات المجلس البلدي.

جاء ذلك خلال لقاء عٌقد في مدينة سرت مع أعيان وحكماء خليج السدرة «بلدية بن جواد»، وفق منشور عبر صفحة «المكتب الإعلامي للحكومة الليبية» على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن الوفد قدَّم شرحًا وافيًا عن احتياجات المنطقة، وما تعانيه من ضعف شامل في الخدمات الصحية ومختنقاتها، والمستشفى العام ببن جواد الذي يعاني بعض الإشكاليات.

كما استعرض رئيس اتحاد طلبة الجامعة بالمنطقة المشاكل التعليمية بالبلدية، و«أبدى حكماء وأعيان المنطقة استعدادهم التام للمساهمة مع الحكومة في مشروع المصالحة الوطنية وعودة المهجرين إلى مناطقهم»، وفق البيان.

من جانبه، أكد باشاغا «دعم بلدية خليج السدرة، وتحسين الخدمات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والتنمية العمرانية وإجراء انتخابات المجلس البلدي»، موجهًا بعض الوزراء بـ«الوقوف على احتياجات المنطقة والشروع في تنفيذها بصورة عاجلة».

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أعيان وحكماء خليج السدرة «بلدية بن جواد»، الخميس 13 أكتوبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أعيان وحكماء خليج السدرة «بلدية بن جواد»، الخميس 13 أكتوبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أعيان وحكماء خليج السدرة «بلدية بن جواد»، الخميس 13 أكتوبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أعيان وحكماء خليج السدرة «بلدية بن جواد»، الخميس 13 أكتوبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أعيان وحكماء خليج السدرة «بلدية بن جواد»، الخميس 13 أكتوبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أعيان وحكماء خليج السدرة «بلدية بن جواد»، الخميس 13 أكتوبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يجتمع مع أعيان وحكماء خليج السدرة «بلدية بن جواد»، الخميس 13 أكتوبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)