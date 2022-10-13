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شكشك يترأس الجلسة الثانية لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 11:36 مساء
شكشك يترأس الجلسة الثانية لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي
جانب الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي بجمهورية جيبوتي، الخميس 13 أكتوبر 2022 (ديوان المحاسبة)
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ترأس رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، بصفته النائب الثاني، الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي بجمهورية جيبوتي اليوم الخميس، والذي استعرض الأنشطة الفنية وخطة العمل، وميزانية المنظمة للعام 2023.

واستعرض الاجتماع مشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأفروساي في الدورة الرابعة والعشرين للأنكوساي بالبرازيل، المزمع عقده في نوفمبر 2022، إضافة إلى مناقشة أهداف مؤتمر عموم أفريقيا حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والنتائج المتوقعة.

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ليبيا تستضيف الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي
وأكد المجتمعون أهمية الحدث وضرورة المشاركة على نطاق واسع من قِبل الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى إعلانه موعد الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي الذي تقرر عقده بليبيا في أكتوبر 2023.

والتقى شكشك، على هامش الاجتماعات، رئيس محكمة الحسابات بجمهورية جيبوتي، ورئيس مجلس المحاسبة الجزائري، ورئيس جهاز المحاسبات المصري، تناول خلالها عديد الموضوعات حول سبل التعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء في نطاق منظمة الأفروساي.

صورة تذكارية على هامش الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي بجمهورية جيبوتي، الخميس 13 أكتوبر 2022 (ديوان المحاسبة)
صورة تذكارية على هامش الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي بجمهورية جيبوتي، الخميس 13 أكتوبر 2022 (ديوان المحاسبة)
جانب الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي بجمهورية جيبوتي، الخميس 13 أكتوبر 2022 (ديوان المحاسبة)
جانب الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي بجمهورية جيبوتي، الخميس 13 أكتوبر 2022 (ديوان المحاسبة)
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