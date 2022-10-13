وزارة الخارجية ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على «إعلان الجزائر»

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على «إعلان الجزائر» في ختام «مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية» اليوم الخميس، مؤكدة دعم ليبيا للوحدة الفلسطينية.

ووصفت وزارة الخارجية في بيان أصدرته عقب التوقيع على «إعلان الجزائر» هذه الخطوة الفلسطينية بالـ«إيجابية في طريق الوحدة الفلسطينية وترسخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس».

ليبيا تشجع الفصائل الفلسطينية على تجاوز الخلافات

وأكدت وزارة الخارجية على دعم ليبيا كافة الخطوات التي تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية باعتبارها مصلحة عليا، مشجعة كل الأطراف الفلسطينية على الحوار لتجاوز الخلافات والمضي قدما، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه المشروعة.

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وقعت الفصائل الفلسطينية، الخميس، في الجزائر العاصمة على «إعلان الجزائر» تحت إشراف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وبحضور كبار المسؤولين في الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الجزائر، تتويجا لأعمال مؤتمر «لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية» الذي عقد خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الإعلان الذي وقعه ممثلو الفصائل الفلسطينية بقصر الأمم «سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية» والتأكيد على أهميتها كأساس للصمود ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني.

أبرز بنود «إعلان الجزائر»

ويؤكد «إعلان الجزائر» على «تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية المقبلة في الوطن والشتات».

وينص الإعلام على ضرورة قيام الفصائل الفلسطينية بـ«اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنها».

كما تنص الوثيقة على «انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان».

ويحث «إعلان الجزائر» على «الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان».