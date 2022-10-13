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في العدد«360»: مخاوف من حرب الوكلاء.. وفاجعة صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 09:24 مساء
في العدد«360»: مخاوف من حرب الوكلاء.. وفاجعة صبراتة
غلاف العدد 360 من جريدة «الوسط». الخميس 13 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
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تحت عنوان عريض يقول «تحجُّر سياسي يعيد المخاوف من حرب الوكلاء»، يتصدر تقرير تحليلي الصفحة الأولى من جريدة «الوسط» للعدد رقم «360» الصادر اليوم الخميس.

التقرير يرصد استمرار التنازع على شرعية السلطة في ليبيا مع ترقب وصول المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا.

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما جاء بعنوان «لمواجهة رافضي مذكرة التفاهم.. أنقرة تدافع عن «شرعية حكومة الدبيبة».

- للاطلاع على العدد 360 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير مجمع بعنوان «اليونان تترقب..3 سيناريوهات للتفاهمات الليبية-التركية». وذلك على خلفية المذكرة التي وقعتها حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

ونطالع في الصفحة نفسها موضوعا عن التعليم ونتائج الثانوية العامة في ليبيا وجاء بعنوان «المقريف يعتمد النتائج قبل انطلاق الموسم الجديد.. ماراثون الثانوية العامة: نسبة النجاح 59.56%».

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير يرصد تطورات فاجعة ضحايا صبراتة، وجاء بعنوان «حتى لا تتحول ليبيا من بوابة هجرة إلى محرقة».

كما تضم تقريرا لمنظمة حقوقية دولية يرصد أحوال المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وجاء تحت عنوان «تقرير أممي حقوقي يرصد: المهاجرون يعودون إلى بلادهم هربا من الانتهاكات».

- للاطلاع على العدد 360 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

«اتفاق تاريخي» بين لبنان وإسرائيل
وإلى الشئون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة ثلاثة موضوعات منها موضوع بعنوان «كرة القدم النووية.. هل تكتب نهاية العالم؟».

أيضا نطالع في الصفحة ذاتها موضوعا بعنوان «اتفاق تاريخي بين لبنان وإسرائيل بمباركة حزب الله».

وتحت عنوان: «هل تنقذ الجزائر مستعمرها القديم بالشراكة المتجددة؟» يتصدر تقرير موسع الصفحة السابعة. وتضم الصفحة نفسها تقريرا بعنوان «نقص السيولة يخلق أزمة وقود تخنق تونس».

ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و212 ألفا
وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعا رئيسيا بعنوان «إنتاج النفط يرتفع إلى مليون و212 ألف برميل يوميا.. ومشاكل القطاع مستمرة». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع عنوانه «صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2023».

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طوابع البريد تروي تاريخ ليبيا
ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعا رئيسيا بعنوان «طوابع البريد.. كيف روت تاريخ ليبيا ووثقت تراثها؟».

وإلى صفحة الفن ونطالع أخبارا وموضوعات متنوعة منها تقرير بعنوان «تفاصيل الأفلام المصرية المشاركة في القاهرة السينمائي».

ومن الفن إلى الرياضة وفي الصفحة الرابعة عشرة نطالع موضوعات متنوعة منها تصريحات خاصة للسباحة الليبية الواعدة ملك المختار التي تقول «هدفي المشاركة في البطولات العالمية للسباحة».

وفي الصفحة الخامسة عشرة يتصدرها موضوع بعنوان «الأهلي طرابلس يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام المريخ السوداني».

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