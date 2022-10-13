شاهد في «وسط الخبر»: عداوات وتحالفات.. ليبيا بين المصالحة والمصلحة

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، نقاشًا حول مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا، في ضوء متغيرات متسارعة في المشهد، ظاهرها تحالفات جديدة، وباطنها غير معروف الغاية والمصير.

وفتحت الحلقة نقاشا على خلفية مشاركة رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس.

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كما شهدت احتفالية بيوم الشرطة في مدينة بنغازي، تقديم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا درع تكريم لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.

شارك في الحلقة النقاشية كل من: الباحث السياسي الدكتور محمد درمش، والكاتب الأكاديمي أحمد معيوف، والكاتب الحقوقي كمال المزوغي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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