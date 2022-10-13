شاهد في «اقتصاد بلس»: 27% من الليبيين حصلوا على أقل من الدخل المطلوب لسلة الغذاء

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على تقرير البنك الدولي، الذي قال إن «ارتفاع أسعار الغذاء والدخل المنخفض تسببا في انعدام الأمن الغذائي في ليبيا، حيث حصل 27% من الليبيين على دخل أقل مما هو مطلوب لتحمل النفقات الأساسية لسلة الغذاء مع نسبة أعلى في الجزء الجنوبي من البلاد».

وأشار تقرير البنك الدولي إلى وجود فرصة لتعافي الاقتصاد الليبي، شريطة استفادة المؤسسات السياسية والاقتصادية من انتعاش أسعار النفط في الفترة الحالية، والمحافظة على مستويات الإنتاج التي تقترب من المعدلات الطبيعية.

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وزارة الاقتصاد تبحث مساهمة الأجانب في الشركات المحلية

وفي جزء آخر من الحلقة، يجرى الحديث عن مناقشة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساهمة الأجانب في الشركات الوطنية، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، بهدف تشجيع العنصر الوطني الطبيعي والاعتباري لإقامة شراكة مع الأجانب بدلاً من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية.

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