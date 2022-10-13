عون يطلع السفيرة الكندية على آليات التعاون مع ليبيا في قطاع النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد والوفد المرافق لها، على «آليات التعاون المشترك بين البلدين في إطار القوانين النافذة في الدولة الليبية خصوصا في قطاع النفط والغاز» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل عون السفيرة الكندية والوفد المرافق لها بمقر وزارة النفط والغاز في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية، مصطفى عبدالله بن عيسى، ومدير عام الجودة والصحة والسلامة والبيئة، عبدالناصر الأمين قنيدي، ومدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي، عاصم محمد أبوزيد، ومستشار الوزارة أحمد الغابر.

مجالات التعاون مع الشركات الكندية

وقالت وزارة النفط والغاز إن عون تباحث مع السفيرة سافارد «حول مجالات التعاون مع الشركات الكندية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز وآفاق التعاون ومشاركة الشركات الإنجليزية الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية» إضافة إلى «بحث افاق التعاون المستقبلي في مجال الانتقال الطاقوي واستخدام الطاقات المتجددة».

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وأكد عون في ختام اللقاء على أهمية دور كندا الاقتصادي والسياسي للمساهمة في استقرار الدولة الليبية، في حين شددت السفيرة الكندية على أهمية أمن ليبيا واستقرارها الاقتصادي، بحسب وزارة النفط والغاز.

وأجرت السفيرة الكندية لدى ليبيا عدة لقاءات في طرابلس شملت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وكذلك رئيس مجلس مفوضية الانتخابات عماد السايح.

لقاء عون مع السفيرة الكندية في طرابلس، الخميس 13 أكتوبر 2022. (وزارة النفط والغاز)

لقاء عون مع السفيرة الكندية في طرابلس، الخميس 13 أكتوبر 2022. (وزارة النفط والغاز)

لقاء عون مع السفيرة الكندية في طرابلس، الخميس 13 أكتوبر 2022. (وزارة النفط والغاز)

لقاء عون مع السفيرة الكندية في طرابلس، الخميس 13 أكتوبر 2022. (وزارة النفط والغاز)