«المالية» تتفق مع سيشل على سداد قرض من الثمانينيات بـ4.5 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، إنها توصلت لاتفاق مع جمهورية سيشل، على تسوية قرض حصلت عليه خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي بقيمة 4.5 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية، خالد المبروك، ونظيره بجمهورية سيشل، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م، المنعقدة بالعاصمة الأميركية واشنطن.

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وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاتفاق ينص على أن تقوم جمهورية سيشل بسداد رصيد القرض البالغ 4.5 مليون دولار أميركي خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية الذي تقرر توقيعه قبل نهاية أكتوبر الجاري.

ولفتت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار تكثيف مساعي وزارة المالية الرامية لاسترجاع القروض الممنوحة من ليبيا لبعض الدول والصديقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية اتفاقا مع نظيرتها في جمهورية الجبل الأسود بشأن تسوية رصيد قرض مستحق لليبيا بقيمة أربعة ملايين مليون دولار يقضي بدفع المبلغ قبل نهاية العام 2022.