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إصابة سائق شاحنة بحروق في انفجار صهريج وقود بمدينة كاباو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 06:00 مساء
إصابة سائق شاحنة بحروق في انفجار صهريج وقود بمدينة كاباو
صهريج الوقود الذي تعرض للانفجار إثر اندلاع النار فيه بمحطة وقود في كاباو. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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أصيب سائق شاحنة بحروق جراء انفجار صهريج وقود تعرض لحريق داخل محطة توزيع بمدينة كاباو غرب البلاد، بحسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الخميس.

وأوضح الجهاز في تصريح عبر صفحته على «فيسبوك» أن صهريج الوقود انفجر داخل محطة في مدينة كاباو ما تسبب في أضرار مادية وإصابة صاحب الشاحنة بحروق.

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وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ أن فريقه توجه فور إبلاغه بالحادث إلى مكان الحريق بمدينة كاباو وزيارة السائق بمستشفى المدينة للاطمئنان عليه حيث يتلقى العلاج.

وأفادت مصادر محلية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماع بأن الحريق جرى السيطرة عليه من قبل عناصر مكتب هيئة السلامة الوطنية بالتعاون مع شباب المدينة والأهالي.

إصابة سائق شاحنة بحروق في انفجار صهريج وقود بمدينة كاباو
إصابة سائق شاحنة بحروق في انفجار صهريج وقود بمدينة كاباو
صهريج الوقود الذي تعرض للانفجار إثر اندلاع النار فيه بمحطة وقود في كاباو. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
صهريج الوقود الذي تعرض للانفجار إثر اندلاع النار فيه بمحطة وقود في كاباو. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
صهريج الوقود الذي تعرض للانفجار إثر اندلاع النار فيه بمحطة وقود في كاباو. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
صهريج الوقود الذي تعرض للانفجار إثر اندلاع النار فيه بمحطة وقود في كاباو. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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