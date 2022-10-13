تمكين الليبيات من المشاركة في الانتخابات محور لقاء السايح مع ممثلة أممية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، تمكين المرأة الليبية من المشاركة في الانتخابات، وذلك خلال اجتماع مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا بيغونيا الزاغباستر.

وقالت المفوضية في بيان إن اللقاء جرى في مقرها اليوم الخميس بحضور عضو مجلس المفوضية، رباب حلب، مشيرة إلى مناقشة سبل التعاون فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة الليبية في مشاركتها السياسية وخاصة في الانتخابات.

وذكر البيان أن الممثلة الأممية أثنت على «الجهود التي قامت بها المفوضية في دعم المرأة في جميع مراحل العملية الانتخابية».

اختتام فعاليات ورشة تأمين الانتخابات

إلى ذلك، اختُتمت ظهر اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل للمنسقين الأمنين ورؤساء الغرف الفرعية لتأمين الانتخابات.

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«الداخلية» جاهزة لأي انتخابات مقبلة

وانطلقت الورشة الثلاثاء الماضي، بتنظيم المفوضية بالتعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وبحضور المدير العام للمفوضية محمد قحيص، ومدير إدارة العمليات الأمنية اللواء على النويصر، ومدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات العميد طارق القماطي.

وقال قحيص إن المشاركين جزء لا يتجزأ من المفوضية ولهم دور كبير في نجاح أي استحقاق انتخابي؛ فيما أكد النويصري جاهزية وزارة الداخلية لتأمين أي عملية انتخابية مقبلة.

جانب من حضور ورشة تأمين الانتخابات، (مفوضية الانتخابات)