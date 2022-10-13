اختتام محادثات ليبية - نيجرية في اسطنبول بشأن تنظيم حركة تنقل العمالة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم وفدا وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزارة التشغيل الشؤون الاجتماعية بالنيجر، الخميس، فعاليات اجتماعات ثنائية في مدينة إسطنبول التركية بشأن تنظيم حركة تنقل العمالة بين البلدين.

وقالت وزارة العمل والتأهيل التي ترأس وفدها مدير مكتب التعاون الدولي، عادل العقبي، في بيان إن الاجتماعات مع الجانب النيجري تأتي في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة الفنية ناقشت خلال هذه الاجتماعات «تفعيل اتفاقية تنظيم حركة تنقل العمالة بين البلدين» و«البدء في ملف الربط الإلكتروني لتنظيم دخول العمالة».

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تسجيل العمالة النيجرية عبر منصة «وافد»

وأضافت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن وفدها المشارك في الاجتماع أكد للجانب النيجري على ضرورة التقيد بتسجيل العمالة النيجيرية عبر منصة «وافد» الإلكترونية التي دشنتها الوزارة عبر شبكة الإنترنت لتنظيم استقدام العمالة إلى ليبيا.

ومطلع ديسمبر 2021، وقَّعت ليبيا والنيجر مذكرة تفاهم لتنظيم هجرة اليد العاملة بهدف حماية العمال المهاجرين عبر إصدار تأشيرة عمل فعالة قبل التوظيف والاستجابة لاحتياجات سوق العمل الليبي.

اجتماع اللجان الفنية بين ليبيا والنيجر بشأن تنظيم تنقل العمالة في إسطنبول. (وزارة العمل والتأهيل)

اجتماع اللجان الفنية بين ليبيا والنيجر بشأن تنظيم تنقل العمالة في إسطنبول. (وزارة العمل والتأهيل)

اجتماع اللجان الفنية بين ليبيا والنيجر بشأن تنظيم تنقل العمالة في إسطنبول. (وزارة العمل والتأهيل)

اجتماع اللجان الفنية بين ليبيا والنيجر بشأن تنظيم تنقل العمالة في إسطنبول. (وزارة العمل والتأهيل)

اجتماع اللجان الفنية بين ليبيا والنيجر بشأن تنظيم تنقل العمالة في إسطنبول. (وزارة العمل والتأهيل)