ضبط سيارة مسروقة وأخرى مطلوبة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الخميس، ضبط سيارة مسروقة وأخرى مطلوبة في إحدى قضايا حوادث السير وذلك من قبل قسم شرطة النجدة ومباحث المرور.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أفراد أمن بقسم النجدة تمكنوا من ضبط سيارة نوع «هيونداي فيرنا» أثناء عملهم الميداني في التمركز الأمني «جنة العريف» عقب الكشف والاستفسار عنها لدى غرفة العمليات والسيطرة بالمديرية بعد الاشتباه بها.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه السيارة تبين بعد الكشف عنها أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي، مشيرة إلى تسليمها رفقة السائق إلى لمركز الشرطة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

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ضباط سيارة مطلوبة في قضية حادث سير

أما السيارة الثانية، قالت المديرية إنها من نوع «أوبل» جرى ضبطها بعد الاستعلام عنها لدى غرفة العمليات والسيطرة حيث اتضح أنها مطلوبة لدى قسم مرور طرابلس المركز ومبلَّغ عنها كونها شكلت حادثا مروريا ولاذت بالفرار.

كما أكدت مديرية أمن طرابلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وإحالتها إلى قسم مرور طرابلس من حيث الاختصاص.

السيارة المسروقة التي جرى ضبطها في طرابلس. (مديرية الأمن)

السيارة المسروقة التي جرى ضبطها في طرابلس. (مديرية الأمن)

السيارة المسروقة التي جرى ضبطها في طرابلس. (مديرية الأمن)