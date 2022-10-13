عقيلة صالح يدعو النواب لجلسة في بنغازي الثلاثاء لمناقشة قانون المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية تعقد في مقر المجلس ببنغازي الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد.

وجاء في الدعوة أن الجلسة ستناقش كذلك مشروع قانون الأمن الداخلي ومشروع قانون المحكمة الدستورية، حسبما ذكر الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

زيادة الرواتب من 500 إلى ألف دينار

وفي 27 سبتمبر الماضي، وافق أعضاء مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور من 500 إلى ألف دينار، فيما لم يجر استكمال مناقشة باقي بنود قانون المرتبات الموحد.

ووقتها، قال عقيلة صالح إن الحد الأدنى للأجور سيطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، مشيرا إلى إمكانية استمرار المداولات حول مشروع القانون لعدة جلسات.

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ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الحكومي على الرواتب

يشار إلى أن ديوان المحاسبة رصده في تقريره عن الأداء الحكومي في العام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في باب الرواتب مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت الزيادة نحو 5.8 مليار دينار مقارنة بالعام 2020

وأرجع الديوان هذا التضخم إلى التعيينات الجديدة والإفراجات والزيادات في الرواتب التي جرت خلال العام، لافتاً إلى أن عدد موظفي الدولة تجاوز عتبة مليوني موظف حكومي، وهو ثلث عدد السكان تقريبا.

وتظهر بيانات الديوان أن حجم الإنفاق الفعلي خلال العام 2021 بلغ 85.8 مليار دينار، من بينها 33 ملياراً للباب الأول (الرواتب).