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العقوري لوفد أوروبي: يجب مراجعة سياسات «الاتحاد» تجاه ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 04:12 مساء
العقوري لوفد أوروبي: يجب مراجعة سياسات «الاتحاد» تجاه ليبيا
العقوري خلال لقائه مع وفد من القسم السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، (صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق)
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قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، إن توحيد السلطة التنفيذية يجب أن تكون له الأولوية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته تجاه ليبيا، وذلك خلال لقائه مع وفدٍ من القسم السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وشدد العقوري خلال اللقاء على «أهمية دعم المسار الديمقراطي وقرارات مجلس النواب الذى اختار حكومة جديدة»، حسبما ذكر الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

وأشار إلى ضرورة أن تمثل مشاريع الدعم الأوروبية الأقاليم الثلاثة في ليبيا، مضيفا أن «عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود يتجه لمنطقة محددة في ليبيا، وذلك يجعل من تلك البرامج غير فعالة».

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العقوري يدعو الأوروبيين إلى مزيد من الشفافية
وفيما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على ارتباط الأمن الليبي والأوروبي، طالب أيضا بمزيد شفافية فيما يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي والمنح التي يخصصها لوكالات الأمم المتحدة.

وأضاف: المجلس مع الانتخابات ولكن بشرط وضع قاعدة دستورية، كما أننا نشدد على دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا.

من جانبه، قال الوفد الأوروبي إنه حريص على الاستماع لجميع وجهات النظر وإيصالها إلى الجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي، وفق بليحق.

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