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السايح يبحث مع سفيرة كندا كيفية الوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 03:42 مساء
السايح يبحث مع سفيرة كندا كيفية الوصول إلى الانتخابات
جانب من لقاء السائح مع السفيرة الكندية إيزابيل سافرد، مقر مفوضية الانتخابات، 13 أكتوبر 2022 (مفوضية الانتخابات)
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اجتمع رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، مع سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافرد، إذ ناقشا آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، وكيفية تحقيق توافق بين الأطراف السياسية وصولاً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان إن اللقاء الذي عُقد في مقر المفوضية بطرابلس اليوم الخميس، استعرض سبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار.

ونقل عن السفيرة الكندية إشادتها بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي جرى إنجازها، مؤكدةً على تجديد دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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- زينينغا يشدد على ضرورة إنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

البعثة الأممية تركز على إنجاز الإطار الدستوري للانتخابات
والأحد الماضي، أكد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، على ضرورة «إنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن»، وذلك خلال لقائه في طرابلس النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن بوشاح أطلع زينينغا خلال اللقاء «على المداولات في المجلس الأعلى للدولة حول مشروع الإطار الدستوري، والمواد التي جرى التصويت والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس، كما ناقشا الخطوات المقبلة لحل القضايا العالقة في المسار الدستوري».

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