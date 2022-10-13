وزيرة تونسية: اهتمام ليبي بالمشاركة في منطقة التبادل الحر بمدينة بنقردان

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكدت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي، اهتمام عدد من المستثمرين الليبيين بمشروع إنشاء منطقة التبادل الحر في مدينة بنقردان التونسية، مضيفة أن المشروع سيكون شراكة بين البلدين.

وقالت الرابحي، على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بمدينة صفاقس الذي بدأ أمس الأربعاء، ويتواصل اليوم الخميس، إن ليبيا سوق واعدة خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية والأزمة العالمية، «إذ من الممكن خلق فرص وسط هذه الأزمات»، مشيرة إلى العلاقات التجارية الكبيرة بين البلدين.

قيس سعيد يهتم بتسهيل التنقل التجاري بين ليبيا وتونس

وتركز رؤية الرئيس التونسي قيس سعيد على إزالة العراقيل في المعابر الحدودية، وتيسير العمليات المصرفية وانسياب السلع مع ليبيا، والذهاب إلى شراكة فاعلة في إفريقيا، حسب الوزيرة.

وبخصوص الإجراءات المقررة لضمان حقوق ومستحقات مستثمري البلدين، كشفت الرابحي أن اللجنة العليا التونسية - الليبية بصدد التفاوض حاليًا من أجل حل الإشكاليات العالقة والمتعلقة خاصة منها المشاكل المصرفية، في علاقة بأموال تونسيين في ليبيا وأموال الليبيين في تونس.

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200 رجل أعمال يشاركون في منتدى صفاقس

وتشهد الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي مشاركة أكثر من 200 رجل أعمال من البلدين، فيما يهدف المنتدى إلى جعل تونس وليبيا بوابة لأفريقيا جنوب الصحراء.

وتضمن برنامج المنتدى ورش عمل تناولت كيفية تطوير الطريق الصحراوي «مصراتة - سبها- أغاديس» للولوج إلى الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء، فضلا عن مناقشة دور المناطق الحرة في تنمية التبادل التجاري بين ليبيا وتونس، وتنمية التجارة البينية مع الدول الأفريقية وتطوير الطاقة البديلة وجعل تونس وليبيا من أهم مزودي أوروبا.