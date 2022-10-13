Atwasat

وزيرة تونسية: اهتمام ليبي بالمشاركة في منطقة التبادل الحر بمدينة بنقردان

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 13 أكتوبر 2022, 01:39 مساء
وزيرة تونسية: اهتمام ليبي بالمشاركة في منطقة التبادل الحر بمدينة بنقردان
جانب من انطلاق أعمال المنتدى التونسي الليبي في مدينة صفاقس، 13 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي، اهتمام عدد من المستثمرين الليبيين بمشروع إنشاء منطقة التبادل الحر في مدينة بنقردان التونسية، مضيفة أن المشروع سيكون شراكة بين البلدين.

وقالت الرابحي، على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بمدينة صفاقس الذي بدأ أمس الأربعاء، ويتواصل اليوم الخميس، إن ليبيا سوق واعدة خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية والأزمة العالمية، «إذ من الممكن خلق فرص وسط هذه الأزمات»، مشيرة إلى العلاقات التجارية الكبيرة بين البلدين.

قيس سعيد يهتم بتسهيل التنقل التجاري بين ليبيا وتونس
وتركز رؤية الرئيس التونسي قيس سعيد على إزالة العراقيل في المعابر الحدودية، وتيسير العمليات المصرفية وانسياب السلع مع ليبيا، والذهاب إلى شراكة فاعلة في إفريقيا، حسب الوزيرة.

وبخصوص الإجراءات المقررة لضمان حقوق ومستحقات مستثمري البلدين، كشفت الرابحي أن اللجنة العليا التونسية - الليبية بصدد التفاوض حاليًا من أجل حل الإشكاليات العالقة والمتعلقة خاصة منها المشاكل المصرفية، في علاقة بأموال تونسيين في ليبيا وأموال الليبيين في تونس.

- انطلاق الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في صفاقس
- عون يبحث مع سفير تونس عودة الشركات التونسية للعمل في قطاع النفط الليبي
- رفض تونسي - جزائري للتدخلات الخارجية في شؤون ليبيا

200 رجل أعمال يشاركون في منتدى صفاقس
وتشهد الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي مشاركة أكثر من 200 رجل أعمال من البلدين، فيما يهدف المنتدى إلى جعل تونس وليبيا بوابة لأفريقيا جنوب الصحراء.

وتضمن برنامج المنتدى ورش عمل تناولت كيفية تطوير الطريق الصحراوي «مصراتة - سبها- أغاديس» للولوج إلى الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء، فضلا عن مناقشة دور المناطق الحرة في تنمية التبادل التجاري بين ليبيا وتونس، وتنمية التجارة البينية مع الدول الأفريقية وتطوير الطاقة البديلة وجعل تونس وليبيا من أهم مزودي أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»

الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي
لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. ...
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده

والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده
الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول

الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن الليبية

«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن...
«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»

رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار

حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)
إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة

إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة
البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل الحكومي» في مواجهة التضخم

البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل ...
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط: إعادة بئرين إلى الإنتاج في حقلي الحمادة واللهيب
مؤسسة النفط: إعادة بئرين إلى الإنتاج في حقلي الحمادة واللهيب
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة ليلا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة ليلا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
«كانوا مخبأين في شاحنة».. إحباط تهريب مهاجرين عبر شاطئ بالساحل الغربي
«كانوا مخبأين في شاحنة».. إحباط تهريب مهاجرين عبر شاطئ بالساحل ...
ضبط مطلوب في قضايا سرقة وإيذاء ببنغازي
ضبط مطلوب في قضايا سرقة وإيذاء ببنغازي
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
الحداد والناظوري يشاركان معرض الطيران والدفاع بتونس
الحداد والناظوري يشاركان معرض الطيران والدفاع بتونس...
وزيرة تونسية: اهتمام ليبي بالمشاركة في منطقة التبادل الحر بمدينة بنقردان
وزيرة تونسية: اهتمام ليبي بالمشاركة في منطقة التبادل الحر ......
السرعة المفرطة تتسبب في حادث سير بأبوسليم
السرعة المفرطة تتسبب في حادث سير بأبوسليم...
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية...
ضبط مطلوب في قضايا سرقة وإيذاء ببنغازي
ضبط مطلوب في قضايا سرقة وإيذاء ببنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط