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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة ليلا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 11:23 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة ليلا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت ليلًا بسبب الرطوبة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية اليوم على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من مصراتة إلى سرت، تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية غدًا على كامل الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر؛ بسبب الرطوبة العالية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانًا.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية بشكل عام، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، وتكون شمالية شرقية إلى شرقية على ساحل شحات سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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