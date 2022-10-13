مؤسسة النفط: إعادة بئرين إلى الإنتاج في حقلي الحمادة واللهيب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة بئرين إلى الإنتاج في حقلي الحمادة واللهيب النفطيين.

وتمكنت الفرق الفنية في شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» من صيانة بئر «FF22» بحقل الحمادة، ووضعها على خط الإنتاج، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

صيانة بئر حقل اللهيب

ونفذت فرق شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عملية صيانة البئر «T22» في حقل اللهيب، وإجراء اختبارات وتقييم للبئر، التي تصل إنتاجيتها إلى نحو 900 برميل نفط في اليوم.

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ووجهت مؤسسة النفط الشكر إلى المساهمين في كل تلك الأعمال، والتي تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للبلاد.