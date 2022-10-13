السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعرا العملتين الأميركية والبريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.