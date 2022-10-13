Atwasat

«المركزي» يبحث برامج التطوير المشتركة مع الوكالة الأميركية للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 01:16 صباحا
«المركزي» يبحث برامج التطوير المشتركة مع الوكالة الأميركية للتنمية
صورة لوفد المصرف المركزي مع مساعد رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أندرو بليت، الأربعاء 12 أكتوبر 2022 (صفحة المصرف على فيسبوك)
alwasat radio

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، حزمة برامج التطوير المشتركة مع الوكالة الأميركية للتنمية التي ستطلق العام المقبل 2023.

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك»، بأن الكبير اجتمع مع مساعد رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أندرو بليت بمقر الوكالة في العاصمة واشنطن.

وأضاف أن الاجتماع جاء للوقوف على مستوى التنفيذ لبرامج التطوير المشتركة بين مصرف ليبيا المركزي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بدعم من وزارة الخارجية الأميركية.

- «المركزي» يبحث تطور الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
- ديوان المحاسبة يبحث برنامج الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية للعام المقبل

مجالات التطوير المشترك
وتشمل البرامج مجالات البحوث والسياسة النقدية والرقابة على المصارف والأسواق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتصال والشفافية.

وفي 26 أغسطس الماضي، عقد الصديق الكبير اجتماعا مماثلاً مع الوكالة الأميركية، واستعرض تطور الشراكة بين الجانبين الليبي والأميركي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في سبتمبر 2021.

يشار إلى أن «USAID» هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة وهي مسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية، حيث أسس الرئيس الأسبق جون كينيدي الوكالة العام 1961 بأمر إداري لتنفيذ برامج المساعدات التنموية في المناطق بموجب قانون المساعدات الخارجية.

جانب من اجتماع وفد المصرف المركزي مع مساعد رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أندرو بليت، الأربعاء 12 أكتوبر 2022 (صفحة المصرف على فيسبوك)
جانب من اجتماع وفد المصرف المركزي مع مساعد رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أندرو بليت، الأربعاء 12 أكتوبر 2022 (صفحة المصرف على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي
لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. ...
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده

والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده
الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول

الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن الليبية

«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن...
«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»

رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار

حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)
إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة

إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة
البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل الحكومي» في مواجهة التضخم

البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل ...
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني

مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
خبير اقتصادي يحذر من تبعات «التلاعب بسعر الصرف».. وينتقد عدم تدخل «المركزي» لمواجهة التضخم

خبير اقتصادي يحذر من تبعات «التلاعب بسعر الصرف».. وينتقد عدم تدخل «المركزي» ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
شاهد في «وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين ...
شاهد في «هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟
شاهد في «هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ...
ضبط شخص سرق أسلاكا كهربائية من منزل مواطن في بوعطني
ضبط شخص سرق أسلاكا كهربائية من منزل مواطن في بوعطني
علي القطراني يؤكد دعم بلدية ربيانة لتقديم الخدمات إلى أهالي المنطقة
علي القطراني يؤكد دعم بلدية ربيانة لتقديم الخدمات إلى أهالي ...
كيفية الاستخدام والخدمات المتاحة.. تفاصيل تأسيس أول مصرف رقمي في ليبيا
كيفية الاستخدام والخدمات المتاحة.. تفاصيل تأسيس أول مصرف رقمي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
«القابضة للاتصالات» توقع اتفاقا مع «سيسكو» الأميركية لتحقيق «رؤية 2025»
«القابضة للاتصالات» توقع اتفاقا مع «سيسكو» الأميركية لتحقيق ......
«المركزي» يبحث برامج التطوير المشتركة مع الوكالة الأميركية للتنمية
«المركزي» يبحث برامج التطوير المشتركة مع الوكالة الأميركية ......
حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام
حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء ......
كيفية الاستخدام والخدمات المتاحة.. تفاصيل تأسيس أول مصرف رقمي في ليبيا
كيفية الاستخدام والخدمات المتاحة.. تفاصيل تأسيس أول مصرف ......
علي القطراني يؤكد دعم بلدية ربيانة لتقديم الخدمات إلى أهالي المنطقة
علي القطراني يؤكد دعم بلدية ربيانة لتقديم الخدمات إلى أهالي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط