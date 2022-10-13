«المركزي» يبحث برامج التطوير المشتركة مع الوكالة الأميركية للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، حزمة برامج التطوير المشتركة مع الوكالة الأميركية للتنمية التي ستطلق العام المقبل 2023.

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك»، بأن الكبير اجتمع مع مساعد رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أندرو بليت بمقر الوكالة في العاصمة واشنطن.

وأضاف أن الاجتماع جاء للوقوف على مستوى التنفيذ لبرامج التطوير المشتركة بين مصرف ليبيا المركزي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بدعم من وزارة الخارجية الأميركية.

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مجالات التطوير المشترك

وتشمل البرامج مجالات البحوث والسياسة النقدية والرقابة على المصارف والأسواق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتصال والشفافية.

وفي 26 أغسطس الماضي، عقد الصديق الكبير اجتماعا مماثلاً مع الوكالة الأميركية، واستعرض تطور الشراكة بين الجانبين الليبي والأميركي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في سبتمبر 2021.

يشار إلى أن «USAID» هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة وهي مسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية، حيث أسس الرئيس الأسبق جون كينيدي الوكالة العام 1961 بأمر إداري لتنفيذ برامج المساعدات التنموية في المناطق بموجب قانون المساعدات الخارجية.

جانب من اجتماع وفد المصرف المركزي مع مساعد رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أندرو بليت، الأربعاء 12 أكتوبر 2022 (صفحة المصرف على فيسبوك)