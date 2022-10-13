حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وقال المكتب، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النائب العام أمر بالالتحقيق الابتدائي في وقائع التعدِّي على أموال موصوفة بالعمومية، مِمَّن عُهِدَت إليهم سلطة ضبط تنفيذ المخصصات لبعثة ليبيا لدى قطر.

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التحقيق جرى بناء على تقرير ديوان المحاسبة

وتابع البيان أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولى إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمَّن «نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلَّلَت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه».

وأظهرت الإجراءات «تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم»، حيث توفر«الدليل الكافي على صحة إسناد وقائع الفساد إلى المتهميْن».

وأوضح البيان أن التحقيقات أثبتت «عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام»، حيث انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.