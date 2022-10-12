الليلة في «هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على الحراك المصري-الجزائري تجاه الأزمة الليبية، وما إذا كان سيسفر عن اختراق حقيقي للأزمة السياسية المتواصلة، أم يزيد الطين بلة، باعتباره صراعًا على الجارة.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي محادثات، اليوم، مع الرئيس عبدالمجيد تبون في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية دون أن يكشف فحواها من جانب المجلس الرئاسي أو الرئاسة الجزائرية.

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ورافق المنفي خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر كل من رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، وعضو مجلس النواب المقال زياد دغيم، بالإضافة إلى سفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة.

وأظهرت الجزائر تفاعلًا مع الملف الليبي خلال الأشهر الأخيرة، بموقف داعم لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في حين يميل الموقف المصري إلى جانب الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ويعتير حكومة الدبيبة منتهية الولاية، خاصة بعد توقيعها اتفاقًا نفطيًا مع تركيا أخيرًا.

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