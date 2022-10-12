المنفي يغادر الجزائر بعد محادثات مع تبون

القاهرة - بوابة الوسط

غادر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء العاصمة الجزائر، بعد لقائه الرئيس عبدالمجيد تبون، مختتما زيارة رسمية استمرت يومين بدأها أمس الثلاثاء رفقة عدد من المسؤولين.

وجرت للمنفي مراسم توديع رسمية بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة، حيث كان في مقدمة مودعيه، رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن وعدد من المسؤولين الجزائريين.

وأجرى المنفي اليوم محادثات مع الرئيس عبدالمجيد تبون في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية دون أن يكشف عن فحواها من جانب المجلس الرئاسي أو الرئاسة الجزائرية.

تبون يشدد على الانتخابات والمنفي يؤكد على القاعدة الدستورية

وقال تبون في مؤتمر صحفي مع المنفي عقب المحادثات إن «كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها وحتى الأشقاء، تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر حتمًا عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، ودون تدخل من أي طرف».

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في حين أعاد المنفي من جانبه التأكيد على أهمية الانتخابات والقاعدة الدستورية كبداية للوصول إلى الاستقرار بالنسبة للشعب الليبي، آملا نجاح الدبلوماسية الجزائرية خلال القمة المرتقبة مطلع الشهر المقبل في انتزاع موقف عربي موحد بشأن ليبيا.

ورافق المنفي خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر كل من رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، وعضو مجلس النواب المقال زياد دغيم، بالإضافة إلى سفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة.

مراسم توديع المنفي بمطار هواري بومدين الدولي، مساء الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

مراسم توديع المنفي بمطار هواري بومدين الدولي، مساء الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

مراسم توديع المنفي بمطار هواري بومدين الدولي، مساء الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)