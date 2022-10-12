Atwasat

إحالة منحة الزوجة والبنات إلى وزارة المالية بداية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 08:03 مساء
إحالة منحة الزوجة والبنات إلى وزارة المالية بداية الأسبوع المقبل
اجتماع الكيلاني وجمعة مع المسؤولين عن صرف منحتي الزوجة والبنات والأولاد، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (حكومتنا).
alwasat radio

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، إحالة منحة الزوجة والبنات إلى وزارة المالية بداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى استكمل توزيع البطاقات المصرفية على المستفيدات من منحة الزوجة قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعُقد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون الفرعية ورئيس لجنة استلام البطاقات فرج مجاهد، ومشرف عام مشروع المنحة ناجي بازينة، ومندوبًا عن وزارة المالية.

الخطوات الإجرائية لصرف منحة الأولاد
وقالت منصة «حكومتنا» إن الاجتماع ناقش «الخطوات الإجرائية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بضرورة صرف منحة الأولاد عن أشهر (10-11-12) خلال الأسبوع المقبل، لمساعدة العائلات لاستقبال العام الدراسي».

- الدبيبة يصدر 3 توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن صرف منحة الزوجة والبنات
- صرف بدل إيجار المخيمات ومنحة الزوجات محور اجتماع الكيلاني مع الشكشاك
- الدبيبة يؤكد إحالة 3 أشهر من منحة الأبناء إلى حسابات مستحقيها

وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى «استكمال صرف البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، ليتم صرف باقي المنحة عن السنة الحالية، ومعالجة إشكالية المناطق التي لا يوجد بها فروع لمصرف الجمهورية. وتم الاتفاق على إحالة المنحة لوزارة المالية بداية الأسبوع المقبل، واستكمال توزيع البطاقات المصرفية على كافة المستفيدات، قبل نهاية الشهر الجاري».

ونقلت منصة «حكومتنا» أن مدير مشروع المنحة ناجي بازينة، أكد خلال الاجتماع أن «البطاقة المصرفية يمكن تحويل قيمتها إلى الحسابات الشخصية واستخدامها في الخدمات التي تساعد المستفيدات».

توجيهات الدبيبة بشأن صرف بطاقات منحة الزوجة والبنات
ووجه الدبيبة وزيرة الشؤون الاجتماعية، في 25 سبتمبر الماضي، إلى ضرورة تمديد ساعات العمل للعاملين بمكاتب الشؤون الاجتماعية لصرف البطاقات للمستفيدات، وكذلك وضع آلية مناسبة للتوزيع من خلال تحديد قوائم يومية للتوزيع وإعلانها في كافة وسائل الإعلام وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة لانتظار المستفيدات من المنحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. ...
الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول

الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية»

بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي ...
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي

«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن الليبية

«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن...
«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟
الأهلي بنغازي يفقد مباراته أمام الرياضي اللبناني في «عربية السلة»

الأهلي بنغازي يفقد مباراته أمام الرياضي اللبناني في «عربية السلة»
كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة

أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة
«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني

«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)
أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا

أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا
بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة

بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة
بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط

بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حبس 3 رؤساء سابقين لبعثة ليبيا إلى أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على المال العام
حبس 3 رؤساء سابقين لبعثة ليبيا إلى أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على ...
إحالة منحة الزوجة والبنات إلى وزارة المالية بداية الأسبوع المقبل
إحالة منحة الزوجة والبنات إلى وزارة المالية بداية الأسبوع المقبل
المبروك يبحث 4 ملفات في اجتماع مع البنك الإسلامي للتنمية بواشنطن
المبروك يبحث 4 ملفات في اجتماع مع البنك الإسلامي للتنمية بواشنطن
شاهد في «اقتصاد بلس»: حريق أرشيف مؤسسة النفط.. والتحذير من إفلاس شركات القطاع
شاهد في «اقتصاد بلس»: حريق أرشيف مؤسسة النفط.. والتحذير من إفلاس ...
اللافي لمجموعة العمل الإنساني وخبراء دوليين: المصالحة طريق نجاح أي حل سياسي في ليبيا
اللافي لمجموعة العمل الإنساني وخبراء دوليين: المصالحة طريق نجاح ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
الليلة في «هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟
الليلة في «هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على ......
شاهد في «وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
شاهد في «وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة ......
المنفي يغادر الجزائر بعد محادثات مع تبون
المنفي يغادر الجزائر بعد محادثات مع تبون...
اللافي لمجموعة العمل الإنساني وخبراء دوليين: المصالحة طريق نجاح أي حل سياسي في ليبيا
اللافي لمجموعة العمل الإنساني وخبراء دوليين: المصالحة طريق ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: حريق أرشيف مؤسسة النفط.. والتحذير من إفلاس شركات القطاع
شاهد في «اقتصاد بلس»: حريق أرشيف مؤسسة النفط.. والتحذير من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط