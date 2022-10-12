إحالة منحة الزوجة والبنات إلى وزارة المالية بداية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، إحالة منحة الزوجة والبنات إلى وزارة المالية بداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى استكمل توزيع البطاقات المصرفية على المستفيدات من منحة الزوجة قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعُقد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون الفرعية ورئيس لجنة استلام البطاقات فرج مجاهد، ومشرف عام مشروع المنحة ناجي بازينة، ومندوبًا عن وزارة المالية.

الخطوات الإجرائية لصرف منحة الأولاد

وقالت منصة «حكومتنا» إن الاجتماع ناقش «الخطوات الإجرائية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء بضرورة صرف منحة الأولاد عن أشهر (10-11-12) خلال الأسبوع المقبل، لمساعدة العائلات لاستقبال العام الدراسي».

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وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى «استكمال صرف البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، ليتم صرف باقي المنحة عن السنة الحالية، ومعالجة إشكالية المناطق التي لا يوجد بها فروع لمصرف الجمهورية. وتم الاتفاق على إحالة المنحة لوزارة المالية بداية الأسبوع المقبل، واستكمال توزيع البطاقات المصرفية على كافة المستفيدات، قبل نهاية الشهر الجاري».

ونقلت منصة «حكومتنا» أن مدير مشروع المنحة ناجي بازينة، أكد خلال الاجتماع أن «البطاقة المصرفية يمكن تحويل قيمتها إلى الحسابات الشخصية واستخدامها في الخدمات التي تساعد المستفيدات».