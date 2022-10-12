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تبون: كل أصدقاء الجزائر في أوروبا وخارجها أيقنوا أن الانتخابات الليبية هي الحل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 07:11 مساء
تبون: كل أصدقاء الجزائر في أوروبا وخارجها أيقنوا أن الانتخابات الليبية هي الحل
تبون متحدثا في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمقر الرئاسة الجزائرية، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (وكالة الأنباء الجزائرية)
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قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن ليبيا دولة معروفة بثرواتها ودولة غنية من المفروض أن تكون رفاهية الشعب واضحة للجميع، لكن ظروفًا جعلت البلاد تعيش أزمة يؤمل أن تنتهي بحلول العام المقبل.

وأعرب تبون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في الجزائر العاصمة عن تفاؤله بقرب حل الأزمة الليبية «لأن كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها وحتى الأشقاء، تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر حتمًا عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، ودون تدخل من أي طرف».

وأكد تبون أن موقف الجزائر «لم يتغير» تجاه الوضع الليبي، حيث دافعت من أجل «حل ليبي» يكون هو الوحيد الكفيل بتحقيق الاستقرار والرخاء والازدهار في ليبيا والمتمثل في الرجوع إلى الشعب الليبي؛ لكي يختار من أراد ويعطي الشرعية لمن يمثله عبر العالم من خلال الصندوق.

تبون يأمل بأن تكون 2023 «سنة حل»
وأعرب تبون خلال حديثه عن أمله في أن تكون 2023 هي «سنة الحل» بالنسبة للأزمة في ليبيا، مذكرًا باحتفاء الجزائريين والليبيين قبل أيام قليلة بالذكرى الـ65 لمعركة «إيسين»، التي قال «إن الدولة الجزائرية أعطتها أهمية خاصة كعرفان بتضحيات الشعب الليبي إلى جانب شقيقه الجزائري إبان ثورة التحرير».

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وقبلها أجرى تبون مع رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، الذي قام بزيارة إلى الجزائر دامت يومين محادثات على انفراد، وخصه باستقبال رسمي لدى وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية قبل أن يستمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين الجزائري والليبي واستعرضا تشكيلات من الجيش الجزائري أدت لهما التحية الشرفية.

المنفي يزور المتحف المركزي للجيش الجزائري
وفي وقت سابق اليوم زار المنفي المتحف المركزي للجيش الجزائري بالعاصمة، مرفوقًا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، حيث قدمت له شروحات حول التاريخ النضالي للشعب الجزائري، لا سيما إبان الثورة التحريرية بين 1954 و1962.

ورافق المنفي خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر كل من رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، وعضو مجلس النواب المقال زياد دغيم، بالإضافة إلى سفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة.

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