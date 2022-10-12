كندا تدعو المنقوش للمشاركة في حدث افتراضي لوزيرات الخارجية للتضامن مع المرأة

القاهرة - بوابة الوسط

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، دعوة من وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للمشاركة في حدث افتراضي لوزيرات الخارجية «للتضامن مع حقوق المرأة ونبذ العنف اتجاهها في الآونة الأخيرة».

وسلم الدعوة سفيرة كندا لدى ليبيا إيزبيل سافارد خلال استقبالها والوفد المرافق لها من طرف المنقوش بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء.

المنقوش تثمن موقف كندا الداعم لليبيا

وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنقوش ناقشت مع السفيرة الكندية آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا، و«ثمنت موقف كندا الداعم والمساند للشعب الليبي».

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وأكدت المنقوش أن «وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء عملها ولن تتراجع عن دورها في تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع أي محاولات من شأنها عرقلة جهودهم المبذولة في إجراء الانتخابات الوطنية».