المنقوش تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليابان

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليابان في مجالات «الاقتصاد والتعليم بين البلدين الصديقين، خاصة لما لدى اليابان من خبرة رائدة في هذا المجال»، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد المنقوش خلال اسقبالها اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس القائم بالأعمال بالإنابة منسق اليابان الخاص لدى ليبيا ماساكي أماديرا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن لقاء المنقوش والقائم بالأعمال الياباني «بحث جهود حكومة الوحدة الوطنية لاحتوائها الدائم للمشاكل السياسية والأمنية بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا، وصولًا لانتخابات وطنية في أقرب وقت».

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