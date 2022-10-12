اليابان تدعم جهود «المفوضية» لإنجاز انتخابات تعكس إرادة الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد القائم بالأعمال بالإنابة ومنسق اليابان الخاص لدى ليبيا ماساكي أماديرا، اليوم الأربعاء، دعم بلاده «خيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار»، مثمنًا جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوصول لإنجاز «انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لماساكي أماديرا في العاصمة طرابلس، حيث بحثا «آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقًا لتطورات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا»، وفق بيان صادر، الأربعاء، عن المفوضية.

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وتطرق اللقاء إلى تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. وأجرى المسؤول الياباني والوفد المرافق له جولة تفقدية لبعض مرافق مفوضية الانتخابات للتأكيد على جاهزيتها للاستحقاق المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، بحث القائم بالأعمال الياباني مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، جهود الحكومة في «تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا، وصولًا لانتخابات وطنية في أقرب وقت».

لقاء السايح في طرابلس مع القائم بالأعمال بالإنابة الياباني، 12 أكتوبر 2022. (مفوضية الانتخابات)

لقاء السايح في طرابلس مع القائم بالأعمال بالإنابة الياباني، 12 أكتوبر 2022. (مفوضية الانتخابات)