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المنقوش تبحث مع زينينغا ترتيبات اجتماعات باتيلي فور وصوله إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 04:18 مساء
المنقوش تبحث مع زينينغا ترتيبات اجتماعات باتيلي فور وصوله إلى ليبيا
اجتماع المنقوش مع نائب رئيس البعثة الأممية رايزيدون زينينغا في طرابلس، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
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استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ظهر اليوم الأربعاء، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا، لبحث الترتيبات الخاصة باجتماعات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة عبدالله باتيلي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اجتماع المنقوش وزينينغا الذي عُقِد ظهر اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في طرابلس تناول «الاستعداد والتجهيز؛ لوصول مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باثيلي لتسهيل عمله من داخل البلاد وترتيب لقاءات واجتماعات متسلسلة سيعقدها المبعوث فور وصوله لليبيا».

ودعم أممي لإجراءات حكومة الوحدة لعقد الانتخابات
وأضافت الوزارة أن زينينغا نقل للمنقوش خلال الاجتماع «دعم ومساندة المبعوث عبدالله باتيلي والأمم المتحدة، لإجراءات وجهود حكومة الوحدة الوطنية المبذولة؛ لعقد الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن».

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ومن المقرر أن يصل الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في وقت لاحق إلى العاصمة طرابلس لقيادة البعثة واستئناف جهود الوساطة الحميدة ورعاية الحوار والعملية السياسية التي تيسرها المنظمة الدولية بين أطراف الأزمة الليبية.

وخلال الأيام الماضية، أجرى باتيلي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار الدبلوماسيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تمهيدًا لمهمته الجديدة التي جرى تكليفه بها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة مطلع سبتمبر الماضي.

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