القبض على متهم هدد مواطنا بمسدس وقنبلة لسرقة سيارته بوادي الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، القبض على متهم بسرقة هاتف مواطن ومحاولة سرقة سيارته في وادئ الشاطئ (75 كيلومترا شمال سبها) عبر تهديده بسلاح ناري وقنبلة.

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وورد بلاغ إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ يفيد بإشهار شخص يدعي «م.ج.أ» مسدس 9 ميليمترات وقنبلة يدوية في وجه مواطن وتهديده بهما وسرقة هواتفه ومحاولة سرقة سيارته بالقوة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وبعد البحث والتحري، جرى ضبط المتهم على متن سيارته متلبسا وبحوزته القنبلة اليدوية وأقراص مخدرة من نوع «ترامادول». وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

مضبوطات مع المتهم بمحاولة سرقة سيارة مواطن في وادي الشاطئ، 12 أكتوبر 2022. (وزارة الداخلية)