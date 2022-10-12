«زلاف» ليبيا تؤكد جاهزيتها لبدء إنتاج حقل إيراون منتصف العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤولو شركة «زلاف» ليبيا للاستكشاف وإنتاج النفط استعدادهم لبدء الإنتاج بحقل إيراون (جنوب غرب ليبيا) في منتصف العام المقبل، وعزمهم حفر أول بئر استكشافية في الامتياز (م ن 174) في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط، مع مسؤولي شركة «زلاف»، حيث جرت مناقشة النشاط العام للشركة فيما يخص الصحة والسلامة والبيئة، وسير تنفيذ المشاريع ونسب إنجازها.

إنتاج 3 آلاف برميل من بئرين في «إيراون»

وفي يوليو الماضي، توقعت «زلاف ليبيا» إنتاج ثلاثة آلاف برميل من بئرين نفطيتين في حقل إيراون خلال عملية تطوير أعدتها الشركة، على ما أفاد مدير إدارة العمليات بالشركة المهندس أبوبكر اطليبة.

وأخيرا، كشف بحث أجرته شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لحوضي غدامس وسرت، التي كشفت احتياطات ضخمة في ليبيا. وشمل المسح فحص أرض على مساحة تتجاوز 3.5 ألف كيلومتر مربع، تشمل الامتيازين «م ن 216 أ»، و«م ن 216 ب» بحوض غدامس، بمساحة تقدر بـ2873 كيلومترًا، وكذلك الامتيازين 16 و17 بحوض سرت بمساحة تقدر بـ687 كيلومترا. وتقدر احتياطات حوض غدامس بنحو 3.5 مليار برميل نفط، أما حوض سرت فيحوي 80% من إجمالي احتياطات ليبيا، المقدرة بـ41.5 بليون برميل.

من اجتماع الإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط، مع مسؤولي شركة «زلاف»، 12 أكتوبر 2022. (مؤسسة النفط)

من اجتماع الإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط، مع مسؤولي شركة «زلاف»، 12 أكتوبر 2022. (مؤسسة النفط)