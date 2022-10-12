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مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»: مجهولون يفجرون ضريح «الشيخ السعيدي بن يونس» بالغريف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 02:56 مساء
مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»: مجهولون يفجرون ضريح «الشيخ السعيدي بن يونس» بالغريف
ضريح الشيخ السعيدي بن يونس» بمقبرة محلة توش في بلدية الغريف (جنوب غرب مدينة سبها). (الإنترنت)
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قال مصدر محلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مجهولين فجروا ما يعرف بـ«ضريح الشيخ السعيدي بن يونس» بمقبرة محلة توش في بلدية الغريف (جنوب غرب مدينة سبها).

وأضاف المصدر أن التفجير «تسبب في هلع السكان المحيطين بالضريح دون وقوع أي أضرار بشرية». 

تفجير الأضرحة في ليبيا
وتكررت حوادث الاعتداء على الأضرحة في السنوات العشرة الأخير. ففي أغسطس العام 2012، وقع تفجير من قبل مجهولين لضريح سيدى عبد السلام الأسمر. كما استهدف مسلحون مقام وضريح «سيدي الوشيش» الكائن بين مسجدي الصحابة والعتيق وسط مدينة درنة بعبوة ناسفة  في مايو من العام 2014.

- متشدّدون يهدمون أضرحة بجامع ميزران في طرابلس
- «سلفيون» يواصلون الحرب على الأضرحة والمراقد 
- «داخلية الوفاق» تستهجن وتدين نبش أحد المقابر في صرمان وإزالة الأضرحة

 وفي أكتوبر العام 2014، اقتحم سلفيون متشددون، اليوم الأحد، جامع ميزران المعروف في قلب العاصمة طرابس وهدموا أضرحة موجودة في باحته.

وفي العام 2018، تعرض ضريح الإمام المهدي بن محمد بن علي السنوسي مؤسس الطريقة السنوسية في أفريقيا لاعتداء، كما أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة البيضاء محاولة عدد من الأشخاص المنتمين للتيار السلفي الاعتداء على ضريح الصحابي رويفع الأنصاري.

في العام 2019، دمرت «مجموعة مجهولة» زاوية الشيخ المرحوم جبريل الدوفاني العروسية بمدينة بنغازي، كما جرى تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين 180 كلم جنوب طرابلس.

آثار تفجير ضريح الشيخ السعيدي بن يونس» بمقبرة محلة توش في بلدية الغريف (جنوب غرب مدينة سبها). (الإنترنت)
آثار تفجير ضريح الشيخ السعيدي بن يونس» بمقبرة محلة توش في بلدية الغريف (جنوب غرب مدينة سبها). (الإنترنت)
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