مصدر بقطاع النفط يدعو النيابة العامة إلى التحقيق في حريق مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مصدر بقطاع النفط، النيابة العامة إلى التحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء في مبنى المؤسسة الوطنية للنفط القديم، حيث المكتبة الفنية (الأرشيف الفني) للمؤسسة.

ونبه المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إلى أهمية القسم الذي نشب فيه الحريق، كونه يحوي مستندات توثق للتاريخ النفطي لليبيا منذ خمسينيات القرن الماضي، بما في ذلك دراسات المسح الجيولوجي، وأماكن وخرائط الاستكشاف الحالي والاحتياطي، وأعمار الحقول، تشمل مختلف المناطق النفطية في ليبيا.

وتعجب المصدر من سرعة إعلان المؤسسة أن الحريق نتيجة «ماس كهربائي»، قبل إعلان إجراء أي تحقيق بالخصوص، موضحا أن المبنى المذكور خضع منذ أشهر فقط إلى عملية تحديث كاملة لمنظومة السلامة الخاصة به.

اندلاع الحريق صباح الأربعاء

واندلع الحريق في المبنى التابع لإدارة المعلومات المكتبية الفنية صباح اليوم، حيث قالت المؤسسة في بيان إنه وقع «جراء ماس كهربائي»، ولم يسفر عن «أي خسائر بشرية أو أضرار».

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وانطلقت منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى وأجهزة الإنذار فور نشوب الحريق، وجرى إخلاء المبنى من العاملين، وفق البيان.

كما وصلت سيارات إطفاء مساندة من هيئة السلامة الوطنية وشركتي مليتة والبريقة، للمساهمة في السيطرة على الحريق، دون أضرار في المكاتب أو الممتلكات.