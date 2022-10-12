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الرئيس الجزائري يستقبل المنفي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 01:51 مساء
الرئيس الجزائري يستقبل المنفي
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، منذ قليل، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وفق الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية لم يكشف فحوى المحادثات بين الجانبين أو برنامج زيارة المنفي الذي وصل على رأس وفد ليبي إلى الجزائر أمس الثلاثاء.

ويوم الثلاثاء، وصل المنفي، إلى العاصمة الجزائر، في زيارة رسمية تلبية لدعوة خاصة من الرئيس  تبون، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. ويرافق المنفي إلى الجزائر رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب وعضو مجلس النواب المقال زياد دغيم وسفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة.

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تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والجزائر
وكان في مقدمة مستقبلي المنفي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمان. حيث جرت مراسم استقبال رسمية، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية.  وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن زيارة المنفي إلى الجزائر تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري إن الزيارة تستمر يومين.

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
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