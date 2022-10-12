مؤسسة النفط: ماس كهربائي وراء حريق المبنى القديم.. ولا خسائر بشرية أو أضرار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اندلاع حريق في المبنى القديم وسط العاصمة طرابلس جراء ماس كهربائي، دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار.

وقالت المؤسسة إن الحريق بدأ في التاسعة والنصف صباحا، بالدور الأرضي للمبنى، التابع لإدارة المعلومات المكتبية الفنية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إخلاء المبنى من العاملين

وانطلقت منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى وأجهزة الإنذار، وجرى إخلاء المبنى من العاملين، وفق البيان.

كما وصلت سيارات إطفاء مساندة من هيئة السلامة الوطنية وشركتي مليتة والبريقة، للمساهمة في السيطرة على الحريق، دون أضرار في المكاتب أو الممتلكات.

تداول أنباء الحريق

وتداولت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك»، صباح اليوم، صورة لآثار الحريق في المبنى، حيث غطى السواد واجهته.

ويبعد المبنى نحو نصف كيلومتر عن المقر الرئيسي للمؤسسة ومقر مجلس رئاسة الوزراء.