خلال لقائها النويري.. نائبة رئيس «الشورى القطري» تدعو إلى إنشاء مجموعة برلمانية مع «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت نائبة رئيس مجلس الشورى القطري، حمدة السليطي، إلى إنشاء مجموعة برلمانية بين المجلس ومجلس النواب الليبي، لتعزيز العمل العربي، والتعاون في المحافل الدولية حول المناصب الاستراتيجية، والتشاور في البنود الطارئة التي تعرض على الاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك خلال لقائها النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزير النويري، اليوم الأربعاء، وبحث اللقاء سبل تعزيز التواصل بين المجلسين ومد جسور التعاون البرلماني، حسب بيان «النواب» على موقعه الإلكتروني.

النويري: «النواب» يتطلع إلى الدعم لإجراء الانتخابات

من جانبه، أكد النويري ضرورة التنسيق بين البلدين، وتعزيز التواصل بين المجلسين، ومد جسور التعاون البرلماني، وتوحيد المواقف العربية تجاه القضايا المعروضة على الاتحاد البرلماني الدولي وأجهزته.

كما شدد على تطلع مجلس النواب إلى الدعم لإجراء الانتخابات في القريب العاجل، مضيفا أن الأزمة الليبية داخلية، والتدخلات الأجنبية فاقمت منها، ولفت إلى «ضرورة وقوف كل الأشقاء العرب على مسافة واحدة من كل الليبيين حتى انتهاء الأزمة».

يأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي.