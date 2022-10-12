ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، فيما استقر اليورو والجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار بشكل طفيف إلى 5.26 دينار مقابل 5.27 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر اليورو عند 5.13 دينار الذي سجله أمس، والجنيه الإسترليني الذي بيع بـ6.12 دينار.