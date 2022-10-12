الكبير يبحث مع مساعد وزير الخزانة الأميركية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مساعد وزير الخزانة الأميركية إيرك ماير، جهود المصرف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في لقاء بالعاصمة الأميركية واشنطن، أمس الثلاثاء، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وضم اللقاء أيضًا مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة أنطوني ماركوس، ومسؤول مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية برونسلفي نودل.

لقاء آخر مع الخارجية الأميركية

وخلال زيارته واشنطن، التقى الكبير أيضًا مساعد وزير الخارجية الأميركية جوش هارس، حيث بحث معه مبادرة الشفافية والإفصاح التي أطلقها المصرف.

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وتناول الطرفان جهود دعم قطاع النفط في ليبيا، وبرامج الدعم المشتركة بين المصرف ومؤسسات الخارجية الأميركية، والأزمة الاقتصادية العالمية.

لقاءات الكبير في واشنطن

كما اجتمع الكبير مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، حيث تناقشا حول تعزيز التعاون بين البنك و«المركزي»، ودور البنك الدولي في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.

كما أعلن المصرف المركزي الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة للعام 2023 مع الصندوق النقد الدولي، ووضع خارطة طريق لتنفيذها، وذلك بعد اجتماع للكبير مع مسؤولي الصندوق.