السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر صرف الدولار إلى 5.03 دينار مقابل 5.04 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.54 دينار مقابل 5.55 دينار أمس، بينما ارتفع اليورو إلى 4.89 دينار مقابل 4.88 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.34 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.37 دينار و1.53 دينار، على الترتيب.

وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.