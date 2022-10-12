Atwasat

«الأرصاد»: ضباب على الساحل من الخمس إلى سرت ليلا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 10:38 صباحا
«الأرصاد»: ضباب على الساحل من الخمس إلى سرت ليلا
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة آخر الليل على الساحل من الخمس إلى سرت؛ لحدوث ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وشمالية غربية اليوم على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من الخمس إلى سرت؛ لحدوث ضباب خفيف.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط

بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية

دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية
6 دول عربية تنصح رعاياها بتأجيل السفر إلى أوكرانيا

6 دول عربية تنصح رعاياها بتأجيل السفر إلى أوكرانيا
إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة

إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة
البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل الحكومي» في مواجهة التضخم

البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل ...
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني

مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
خبير اقتصادي يحذر من تبعات «التلاعب بسعر الصرف».. وينتقد عدم تدخل «المركزي» لمواجهة التضخم

خبير اقتصادي يحذر من تبعات «التلاعب بسعر الصرف».. وينتقد عدم تدخل «المركزي» ...
تكلفة إطلالة بلقيس في أغنية الفيفا

تكلفة إطلالة بلقيس في أغنية الفيفا
رغم 15 مليار دينار نفقات.. مذكرة داخلية تحذر من «إفلاس» شركات النفط والغاز

رغم 15 مليار دينار نفقات.. مذكرة داخلية تحذر من «إفلاس» شركات النفط والغاز
«بريد ليبيا» تفتتح متحف الطوابع

«بريد ليبيا» تفتتح متحف الطوابع
تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي

تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي
عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة

عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل...
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة

الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة
هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم

هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم
هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب

هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أمن طرابلس»: ضبط 3 شباب ابتزوا فتاة بصورها مقابل 20 ألف دينار
«أمن طرابلس»: ضبط 3 شباب ابتزوا فتاة بصورها مقابل 20 ألف دينار
الكبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركية مبادرة الشفافية ودعم قطاع النفط
الكبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركية مبادرة الشفافية ودعم...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 12 أكتوبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 12 أكتوبر 2022)
حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار
حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 ...
«الأرصاد»: ضباب على الساحل من الخمس إلى سرت ليلا
«الأرصاد»: ضباب على الساحل من الخمس إلى سرت ليلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
حماية أمنية مكثفة لشركة تنفذ مشروعا استثماريا بمنطقة الظهرة في طرابلس (صور)
حماية أمنية مكثفة لشركة تنفذ مشروعا استثماريا بمنطقة الظهرة ......
المزيد
استئناف العمل في مصرف الجمهورية جنوب سرت بعد تطويره
استئناف العمل في مصرف الجمهورية جنوب سرت بعد تطويره...
أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة
أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي ......
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو...
«الأرصاد»: ضباب على الساحل من الخمس إلى سرت ليلا
«الأرصاد»: ضباب على الساحل من الخمس إلى سرت ليلا...
حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار
حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط