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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 12 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 09:16 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 12 أكتوبر 2022)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا على معظم المناطق، بينما تتكاثر السحب بداية من يوم الجمعة على المناطق الشمالية وقد تصحبها أمطار مع تراجع في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 25 و36 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من يوم الجمعة على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وظهور ضباب خفيف آخر الليل، وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى مصراتة وجنوبها حتى بوقرين، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، فجنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا، وانخفاضا من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الجمعة، مع فرصة سقوط أمطار، قد تصحبها سحب رعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء يوم الجمعة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.

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