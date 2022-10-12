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«أمن طرابلس»: ضبط 3 شباب ابتزوا فتاة بصورها مقابل 20 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 01:55 صباحا
«أمن طرابلس»: ضبط 3 شباب ابتزوا فتاة بصورها مقابل 20 ألف دينار
متهمان بابتزاز فتاة بصورها مقابل الحصول على مبلغ مالي (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، الثلاثاء، القبض على 3 شباب في واقعة ابتزاز إلكتروني، وذلك بعدم نشر صور مواطنة ليبية مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار.

وقالت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء التحري بمركز شرطة الغربي ضبطوا كلا من: «م. ا. ع» مواليد 2002، و«ا. أ. ا» مواليد 2003، والمشكو ضدهما في الواقعة.

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وأوضح البيان أن عناصر الأمن نصبوا كمينًا لهما، وانتظروا لعدة ساعات حتى جرى ضبطهما، حيث أفادا بأن شخصًا آخر أرسلهما لاستلام المبلغ، ويدعى «ع. ع. أ. أ» مواليد 2002.

وبتشكيل فريق عمل، جرى استدراج المتهم الثالث لغرض تسليمه المبلغ، ومن ثمّ ضبطه أيضًا، واعترف بما نسب إليه.

واختتم البيان بأن جهات الأمن اتخذت حيال المتهمين الثلاثة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلوا للنيابة العامة من حيث الاختصاص.

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