النهر الصناعي: وصول المياه لمدينة البريقة السكنية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الثلاثاء، وصول المياه لمدينة البريقة السكنية، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للخط الفرعي المُغذي للمدينة.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن إدارة التشغيل والصيانة بموقع خزان أجدابيا انتهت من أعمال الصيانة، التي أشرفت عليها الشركة العامة للمياه.

وأكد فتح صمام التغذية وإيصال المياه إلى مدينة البريقة السكنية وشركة سرت، مثمنا جهود كل من ساهم في توفير الإمداد المائي لأهالي المنطقة.

- اعتداء على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة البريقة

- تواصل أعمال صيانة خط المياه المغذي للبريقة

اعتداء على الخط المغذي لمدينة البريقة

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، وقوع اعتداء على الخط بغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وأدى الاعتداء إلى تسرب كميات كبيرة من المياه، وانقطاعها عن كامل المدينة، وفق الساعدي، الذي أشار إلى أن تلك الواقعة هي الخامسة من نوعها خلال 20 يوما فقط.

وأمس الإثنين، عُقد اجتماع ببلدية أجدابيا بحضور لجنة إزالة التعديات المكلفة من جهاز النهر الصناعي، وإدارة الجهاز بموقع خزان أجدابيا وكتيبة أمن النهر، ومديري الجهات الأمنية بالمدينة (البحث الجنائي، مديرية أمن أجدابيا، الشرطة الزراعية، الحرس البلدي) وممثل الشركة العامة للمياه.

70 اعتداء على مسار أجدابيا

وناقش الاجتماع مشكلة نقص المياه بالمدينة رغم موافقة الجهاز باستخدام 9 تغذية لتزويد المدينة بالمياه. في حين أكد عميد البلدية ضرورة سرعة ربط الشبكة الداخلية بالنقاط المتفق عليها، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها الشركة العامة للمياه في تنفيذ العمل، وحدد ثلاثة أسابيع لإنجاز العمل المطلوب.

كما ناقش الاجتماع إطلاق حملة لإزالة كافة الاعتداءات الواقعة على المسار حتى الحدود الإدارية للبلدية، والتي جرى الكشف عليها وتحديدها من قِبل فريق التشغيل والصيانة أجدابيا والتي تجاوزت 70 اعتداء.