Atwasat

وزارة الاقتصاد تبحث مساهمة الأجانب في الشركات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 12:15 صباحا
وزارة الاقتصاد تبحث مساهمة الأجانب في الشركات المحلية
جانب من اجتماع اللجنة المشكلة بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المحلية (وزارة الاقتصاد والتجارة)
alwasat radio

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، مساهمة الأجانب في الشركات الوطنية، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، بهدف تشجيع العنصر الوطني الطبيعي والاعتباري لإقامة شراكة مع الأجانب بدل من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ضم كلاً من مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة الشركات عبدالحكيم بوجبيهة، ورئيس اللجنة المشكلة بالخصوص الدكتور مجدي عبدو، وذلك لمناقشة ومتابعة عمل اللجنة المشكلة لمراجعة قرار 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المحلية.

- الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم
- الحويج يعتمد 43 مشروعا استثماريا بأنحاء ليبيا

طبيعة الشراكات بين المساهم الأجنبي والعنصر المحلي
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن هذا الشراكة تحقق التنوع للاقتصاد الوطني، وتوطين مشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري، ونقل الخبرة والمعرفة الأجنبية، وإيجاد مواطن عمل تصل إلى 75% كحد أدنى، فضلاً عن أن هذه الشركات المشتركة هي شركات وطنية خاضعة للقانون الليبي بدلاً من التحكيم التجاري وتبعاته، بالإضافة إلى أن أرباح هذه الشركات ستكون داخل الدولة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني

مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي

تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي
عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة

عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل...
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة

الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة
هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب

هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية

قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية
تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع

تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع
الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية

الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية
مكتب النائب العام يؤكد لـ«بوابة الوسط» القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة.. وتحرير 159 مهاجرا

مكتب النائب العام يؤكد لـ«بوابة الوسط» القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة.....
شاهد في برنامج «فلوسنا»: تغيير سعر الصرف.. حلم أم حقيقة؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: تغيير سعر الصرف.. حلم أم حقيقة؟
شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
اكتشاف 6 أوكار لإيواء المهاجرين أثناء البحث عن مرتكبي حادث صبراتة

اكتشاف 6 أوكار لإيواء المهاجرين أثناء البحث عن مرتكبي حادث صبراتة
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
شاهد في «اقتصاد بلس»: «الكهرباء» تتعهد بصيف دون طرح الأحمال خلال 2023

شاهد في «اقتصاد بلس»: «الكهرباء» تتعهد بصيف دون طرح الأحمال خلال 2023
«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة

عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة باشاغا تستعد لإجراء انتخابات 5 مجالس بلدية
حكومة باشاغا تستعد لإجراء انتخابات 5 مجالس بلدية
مجلس الدولة ينفي المطالبة بتفعيل دستور 63 خلال اجتماعات البيضاء
مجلس الدولة ينفي المطالبة بتفعيل دستور 63 خلال اجتماعات البيضاء
شاهد في «وسط الخبر»: حراك جديد لأعضاء مجلسي النواب والدولة حول نظام الحكم
شاهد في «وسط الخبر»: حراك جديد لأعضاء مجلسي النواب والدولة حول ...
ناطق أميركي: لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي
ناطق أميركي: لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي
منظمات وجمعيات تطالب «حكومة الوحدة» بإلغاء القواعد الجديدة لوسائل الإعلام
منظمات وجمعيات تطالب «حكومة الوحدة» بإلغاء القواعد الجديدة لوسائل...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
حماية أمنية مكثفة لشركة تنفذ مشروعا استثماريا بمنطقة الظهرة في طرابلس (صور)
حماية أمنية مكثفة لشركة تنفذ مشروعا استثماريا بمنطقة الظهرة ......
المزيد
النهر الصناعي: وصول المياه لمدينة البريقة السكنية
النهر الصناعي: وصول المياه لمدينة البريقة السكنية...
وزارة الاقتصاد تبحث مساهمة الأجانب في الشركات المحلية
وزارة الاقتصاد تبحث مساهمة الأجانب في الشركات المحلية...
شاهد في «اقتصاد بلس»: دراسات تظهر احتياطات ضخمة للنفط في ليبيا
شاهد في «اقتصاد بلس»: دراسات تظهر احتياطات ضخمة للنفط في ......
منظمات وجمعيات تطالب «حكومة الوحدة» بإلغاء القواعد الجديدة لوسائل الإعلام
منظمات وجمعيات تطالب «حكومة الوحدة» بإلغاء القواعد الجديدة ......
ناطق أميركي: لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي
ناطق أميركي: لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط