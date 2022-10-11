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شاهد في «اقتصاد بلس»: دراسات تظهر احتياطات ضخمة للنفط في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 11:36 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: دراسات تظهر احتياطات ضخمة للنفط في ليبيا
برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة «الوسط ( Wtv)»، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة «الوسط ( Wtv)»، مساء الثلاثاء، الضوء على نتائج المسح السيزمي، الذي أجرته شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لحوضي غدامس وسرت، التي كشفت احتياطات ضخمة في ليبيا.

وشمل المسح فحص أرض على مساحة تتجاوز 3.5 ألف كيلومتر مربع، تشمل الامتيازين «م ن 216 أ»، و«م ن 216 ب» بحوض غدامس، بمساحة تقدر بـ2873 كيلومترًا، وكذلك الامتيازين 16 و17 بحوض سرت بمساحة تقدر بـ687 كيلومترًا.

وتقدر احتياطات حوض غدامس بنحو 3.5 مليار برميل نفط، أما حوض سرت فيحوي 80% من إجمالي احتياطات ليبيا، المقدرة بـ41.5 بليون برميل.

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جريدة إيطالية: إردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة
وأشارت الحلقة إلى تقرير لجريدة «il fattoquotidiano» الإيطالية، الذي اعتبر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يواصل تعزيز قبضته على ليبيا، من خلال توفير الدعم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على خلفية توقيع الطرفين مذكرة تفاهم بخصوص النفط والغاز.

واعتبرت الجريدة أن دعم تركيا للدبيبة أهم من دعم الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى تطل على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الدبيبة لا يحتاج إلى الدعم الدبلوماسي فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى الدعم العسكري من أنقرة للبقاء في السلطة، وفق الجريدة.

إلغاء اعتصام العاملين بشركة الخطوط الجوية
ولفت البرنامج إلى أن مديرية أمن طرابلس ألغت اعتصامًا كان مقررًا اليوم الثلاثاء للعاملين بشركة الخطوط الجوية أمام مقر الشركة بشارع عمر المختار في العاصمة، وذلك للمطالبة بتدخل الحكومة لإعادة تكليف مجلس إدارة جديد للشركة وحل مشكلة تأخر الرواتب.

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