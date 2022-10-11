Atwasat

ناطق أميركي: لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 10:07 مساء
ناطق أميركي: لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي
الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، صمويل واربورغ، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد الناطق الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية صمويل واربورغ، أنه لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي، مشيرًا إلى أنه «دون وجود حكومة أو توافق أو رؤية مشتركة، سيؤدي إلى فراغ تستغله الميليشيات».

جاء ذلك في مقابلة مع موقع «الأهرام أون لاين» الحكومي في القاهرة، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال بشأن الموقف الأميركي الراهن من عودة الانقسام الحكومي والانسداد السياسي في ليبيا.

دعم أميركي لسيادة الدولة الليبية
وقال واربورغ إن «الولايات المتحدة تدعم سيادة الدولة الليبية، وتعتقد بأن أي حل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم»، مؤكدًا أنه «لا يمكن للولايات المتحدة أو روسيا أو تركيا أو أي دولة أخرى أن تفرض أي حل على الشعب الليبي».

- مسؤول أميركي: من الصعب تخيل سيف القذافي في حكومة ليبيا المقبلة

وأشار واربورغ إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلان، «على اتصال بكافة الأطراف، وعقد بعض الاجتماعات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ودار حوار مع جميع الأطراف. نعلم أن بعض دول المنطقة لها اهتمام كبير بالشؤون الداخلية لليبيا».

ناطق أميركي: غياب الحكومة يؤدي إلى فراغ تستغله المليشيات
وذكر الناطق الأميركي أن «هناك تحديات بلا شك» في ليبيا، معتبرًا أنه «دون وجود حكومة أو توافق أو رؤية مشتركة، سيؤدي ذلك إلى فراغ ستستغله الميليشيات للأسف. لذلك نحن على اتصال بالحكومة المصرية لأننا نعلم أن الفوضى في ليبيا ستؤثر على أصدقائنا في مصر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني

مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي

تقرير يكشف تفاصيل حقيبة الرموز والخطط النووية التي لا تفارق الرئيس الأميركي
عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل الموازنة العامة

عضو بإدارة «المركزي»: سعر الصرف يجب ألا يكون أداة في يد الحكومة ولا وسيلة لتمويل...
اللبناني زاف يغني «تلف الدنيا» باللهجة المصرية (فيديو)

اللبناني زاف يغني «تلف الدنيا» باللهجة المصرية (فيديو)
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة

الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة
هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب

هل تلجأ واشنطن للسلاح النووي إذا استخدمته روسيا في أوكرانيا؟.. تقرير أميركي يجيب
طرح الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)

طرح الأغنية الرسمية لفيلم «حظك اليوم» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية

قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية
تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع

تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع
الأمن الإنساني أولا وأخيرا

الأمن الإنساني أولا وأخيرا
لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

لبنان يعلن حصوله على «كامل حقوقه» في اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية

الثقافة الشعبية تكسر الصور النمطية للاضطرابات النفسية
مكتب النائب العام يؤكد لـ«بوابة الوسط» القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة.. وتحرير 159 مهاجرا

مكتب النائب العام يؤكد لـ«بوابة الوسط» القبض على المتهم الثاني في كارثة صبراتة.....
شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أعضاء بمجلسي النواب والدولة يجتمعون في البيضاء لتقريب وجهات النظر
أعضاء بمجلسي النواب والدولة يجتمعون في البيضاء لتقريب وجهات النظر
المنفي يصل الجزائر في زيارة رسمية
المنفي يصل الجزائر في زيارة رسمية
حكومة باشاغا تستعد لإجراء انتخابات 5 مجالس بلدية
حكومة باشاغا تستعد لإجراء انتخابات 5 مجالس بلدية
مجلس الدولة ينفي المطالبة بتفعيل دستور 63 خلال اجتماعات البيضاء
مجلس الدولة ينفي المطالبة بتفعيل دستور 63 خلال اجتماعات البيضاء
شاهد في «وسط الخبر»: حراك جديد لأعضاء مجلسي النواب والدولة حول نظام الحكم
شاهد في «وسط الخبر»: حراك جديد لأعضاء مجلسي النواب والدولة حول ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
حماية أمنية مكثفة لشركة تنفذ مشروعا استثماريا بمنطقة الظهرة في طرابلس (صور)
حماية أمنية مكثفة لشركة تنفذ مشروعا استثماريا بمنطقة الظهرة ......
المزيد
شاهد في «اقتصاد بلس»: دراسات تظهر احتياطات ضخمة للنفط في ليبيا
شاهد في «اقتصاد بلس»: دراسات تظهر احتياطات ضخمة للنفط في ......
منظمات وجمعيات تطالب «حكومة الوحدة» بإلغاء القواعد الجديدة لوسائل الإعلام
منظمات وجمعيات تطالب «حكومة الوحدة» بإلغاء القواعد الجديدة ......
ناطق أميركي: لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي
ناطق أميركي: لا يمكن لأي دولة فرض أي حل على الشعب الليبي...
شاهد في «وسط الخبر»: حراك جديد لأعضاء مجلسي النواب والدولة حول نظام الحكم
شاهد في «وسط الخبر»: حراك جديد لأعضاء مجلسي النواب والدولة ......
مجلس الدولة ينفي المطالبة بتفعيل دستور 63 خلال اجتماعات البيضاء
مجلس الدولة ينفي المطالبة بتفعيل دستور 63 خلال اجتماعات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط