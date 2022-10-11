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المنفي يصل الجزائر في زيارة رسمية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 08:23 مساء
المنفي يصل الجزائر في زيارة رسمية
رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن مستقبلا المنفي بمطار هواري بومدين، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء العاصمة الجزائر، في زيارة رسمية تلبية لدعوة خاصة من الرئيس عبدالمجيد تبون، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وكان في مقدمة مستقبلي المنفي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمان. حيث جرت مراسم استقبال رسمية، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية.

- المنفي يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية اليوم

تعزيز العلاقات الليبية - الجزائرية
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن زيارة المنفي إلى الجزائر تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري إن الزيارة تستمر يومين.

ويرافق المنفي إلى الجزائر رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب وعضو مجلس النواب المقال زياد دغيم وسفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة.

مراسم استقبال المنفي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
مراسم استقبال المنفي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
مراسم استقبال المنفي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
مراسم استقبال المنفي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
مراسم استقبال المنفي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
مراسم استقبال المنفي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
مراسم استقبال المنفي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
مراسم استقبال المنفي بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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