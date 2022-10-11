اللافي يؤكد حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية - التركية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي «حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبية - التركية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي تخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات»، مشيدًا «بجهود تركيا التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بدعم العملية السياسية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد اللافي خلال لقائه مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز الذي استقبله ظهر اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير التركي نقل للافي «تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان للمجلس الرئاسي، وأكد حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، وجهود المجلس التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية».

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دعم تركي للمسار السياسي في ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير التركي جدد من جانبه خلال اللقاء «استمرار دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع».

ويأتي لقاء اللافي مع السفير التركي بعد أسبوع من توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة على ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع تركيا بشأن التعاون في مجالات الطاقة والتدريب العسكري والإعلامي.

وأثار التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة ردود فعل منددة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى اليونان وقبرص ومصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

لقاء اللافي مع سفير تركيا لدى ليبيا، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)