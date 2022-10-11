زينينغا يشدد على ضرورة إنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط

شدد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، «على ضرورة إنجاز الإطار الدستوري لتمكين الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن»، وفق ما أعلنته البعثة اليوم الثلاثاء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تصريح زينينغا خلال لقائه في طرابلس النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، يوم الأحد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن بوشاح أطلع زينينغا خلال اللقاء «على المداولات في المجلس الأعلى للدولة حول مشروع الإطار الدستوري، والمواد التي جرى التصويت والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة. كما ناقشا الخطوات القادمة لحل القضايا العالقة في المسار الدستوري».

دعم أممي قوي لجهود مجلس الدولة بشأن القاعدة الدستورية

وأضافت البعثة أن زينينغا أكد من جانبه خلال اللقاء «دعم البعثة القوي للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة» للتوافق مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

- بوشاح يطلع زينينغا على مواد القاعدة الدستورية التي اعتمدها مجلس الدولة

- «وال»: المجلس الأعلى للدولة لم يفرغ من إعداد القاعدة الدستورية

- مجلس الدولة يصوت على مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع «النواب»

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» قبل يومين أن لقاء بوشاح مع زينينغا جرى خلاله التطرق «إلى سُبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين المجلسيْن» في القاعدة الدستورية، وذلك بعدما أطلعه «على المواد التي جرى التصويت عليها من قبل المجلس واعتمادها».

مجلس الدولة يؤجل دراسة مواد القاعدة الدستورية

وأجل المجلس الأعلى للدولة مواصلة دراسة مواد القاعدة الدستورية والتصويت عليها إلى جلساته المقبلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» عن مصادر بديوان المجلس الأربعاء الماضي أوضحت أن المجلس «لم يفرغ بعد من إعداد القاعدة الدستورية».

ولم يقدم المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي تفاصيل أخرى بشأن مواد القاعدة الدستورية، التي لم يتمكن المجلس من التوافق بشأنها مع مجلس النواب من أجل التمهيد للعملية الانتخابية التي جرى تعليقها في ديسمبر 2021.

وأدى غياب التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، إلى تصعيد الأزمة السياسية مجددًا وعودة الانقسام الحكومي بعد توجه مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.