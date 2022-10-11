«المركزي» يعلن اطلاق حزمة برامج مشتركة مع صندوق النقد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة للعام 2023 مع صندوق النقد الدولي ووضع خارطة طريق لتنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير والوفد المرافق له مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أنزور، والمدير التنفيذي لمجموعة ليبيا في الصندوق حسين الحسيني وفريق الخبراء المسؤولين عن المشاورات بالصندوق، وذلك في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن أمس الإثنين.

وحسب بيان صادر عن المركزي، فقد جرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا وجهود المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية والتقدم المحرز في برامج التعاون الفني بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، والبدء في عقد مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق.

استرداد القروض الممنوحة من الدولة الليبية قبل 2010

وكان الكبير قد بحث مع الحسيني تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي، وبرامج تطوير كوادر المصرف المركزي، وجهود استرداد القروض الممنوحة من الدولة الليبية قبل سنة 2010، وجهود المصرف المركزي لتحقيق الاستدامة المالية.

من مباحثات محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع مسؤولين بصندوق النقد الدولي، 10 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي)

من مباحثات محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع مسؤولين بصندوق النقد الدولي، 10 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي)